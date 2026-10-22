Latina, test dell’udito gratuito: prenotazioni aperte per il 29 ottobre

Martedì 29 ottobre, la Farmacia Comunale di Latina, situata in Viale J. F. Kennedy, ospiterà un test dell’udito gratuito dalle 9:00 alle 12:00. Grazie a Udisens, i cittadini potranno prendersi cura della propria salute uditiva attraverso un controllo semplice e non invasivo.
Durante l’evento, tutti i partecipanti avranno l’opportunità di effettuare un controllo dell’udito per individuare eventuali problemi. Questo servizio si propone di sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione in ambito sanitario.
Chi desidera partecipare può prenotare il proprio appuntamento direttamente presso la Farmacia Comunale, dove riceverà il coupon di prenotazione necessario per il test.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Latina o contattare direttamente la Farmacia Comunale.