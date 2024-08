Gaeta, in possesso di una scacciacani: denunciato 31enne

Nel corso della serata del 7 agosto 2024, i militari del Comando Tenenza Carabinieri di Gaeta (LT)

hanno deferito in stato di libertà per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere (ex art. 4 co.2 L. 110/75) un uomo classe 93, di origini romane e domiciliato a Gaeta.

Il personale dell’Arma, durante predisposto servizio di pattugliamento e controllo del territorio, notava il giovane nel mentre si aggirava con fare sospetto all’esterno di un noto esercizio pubblico di Gaeta, motivo per il quale si procedeva alla sua identificazione e a contestuale perquisizione personale.

L’esito dell’accertamento consentiva di rinvenire una pistola a salve (scacciacani) priva di tappo

rosso, con caricatore inserito e presente del relativo munizionamento, che il soggetto occultava all’interno dei propri pantaloni.

L’uomo veniva pertanto accompagnato presso gli uffici del locale Comando Arma e al termine delle

formalità di rito veniva disposta a suo carico – di concerto ed in stretta sinergia con l’Autorità

Giudiziaria debitamente informata – la denuncia a piede libero con contestuale richiesta del

provvedimento “Daspo Urbano” (meglio noto come “Daspo Willy”), che prevede il divieto di

accedere nei locali pubblici o aperti al pubblico, indirizzato all’Autorità Amministrativa competente per territorio.