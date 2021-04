Gaeta, la protesta dei commercianti del mercato settimanale. Magliozzi: “Trovata soluzione” (VIDEO)

Salta il mercato settimanale a Gaeta. Questa mattina i commercianti ambulanti giunti in via del Piano, non hanno ritenuto adeguato lo spazio a loro destinato. I lavori in corso infatti hanno comportato lo spostamento dei banchi di vendita. I commercianti si sono dunque uniti in quello che è stato uno sciopero pacifico ed hanno chiesto un confronto con le autorità.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale che hanno favorito il dialogo.

Nel corso della mattinata intanto, l’assessore al commercio Massimo Magliozzi ha ricevuto alcuni rappresentanti delegati dai commercianti. Con loro si è impegnato ad asfaltare e migliorare lo stato della zona che sarà temporaneamente interessata al mercato settimanale. L’Assessore ha comunque ribadito la volontà dell’amministrazione di spostare presto tutto il mercato all’interno del piazzale dell’Avir, ma per questo si è in attesa dell’autorizzazione della regione.

Maria Concetta Valente