Gaeta, passeggiata solidale ‘Uniti per Pietro’ per la ricerca

Questa mattina si è tenuta la passeggiata solidale Uniti per Pietro, insieme si vince, un evento che ha messo in evidenza l’importanza della solidarietà e dell’impegno verso la ricerca scientifica.

La Passeggiata per la Ricerca – Uniti per Pietro ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, uniti nell’intento di raccogliere fondi da destinare alla ricerca e di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di supportare i pazienti affetti da leucemie, linfomi e mieloma.

L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Gaeta, in collaborazione con AIL Latina e AIL Roma ‘Vanessa Verdecchia’. Queste associazioni si distinguono per il loro impegno nella promozione della ricerca scientifica e nell’assistenza a pazienti e alle loro famiglie.

Per chi desidera ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il post ufficiale sul profilo di CittadiGaeta.