Latina, giornata di consulenza nutrizionale su lipedema e linfedema

Il 18 settembre, presso la Farmacia Comunale di Latina in Viale Kennedy, si terrà una giornata dedicata alla consulenza nutrizionale sul lipedema e sul linfedema. Questo evento è realizzato in collaborazione con PromoPharma.
Durante l’evento, i cittadini potranno incontrare la dottoressa Serena Bonanno, nutrizionista esperta, che fornirà suggerimenti su stili di vita salutari e sulle scelte alimentari più appropriate per il benessere personale.
Inoltre, sarà presente la Dott.ssa Giulia Busetto, biologa nutrizionista, che effettuerà l’esame di BIA (Bioimpedenziometria). Questo esame serve a valutare la composizione corporea e a delineare un percorso nutrizionale personalizzato.
Per ulteriori dettagli e per fissare un appuntamento, è possibile contattare la Farmacia Comunale tramite il numero Whatsapp 334 623 3337.
Per informazioni sull’orario e la durata dell’evento, si consiglia di visitare il post ufficiale del Comune.