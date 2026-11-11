Gaeta: visita a sorpresa di Maria Franca Sapone al Comune

Una visita a sorpresa ha animato il Comune di Gaeta, dove è stata protagonista Maria Franca Sapone, un’ottantenne che alterna la sua vita tra la città e gli Stati Uniti. La signora Sapone si è presentata con la fascia di ‘Sindaca della Piaja’, un quartiere che le sta molto a cuore.

Nonostante l’età, Maria Franca è spesso descritta come una ‘ragazzina’, grazie al suo spirito vivace e alla sua energia contagiosa. Tuttavia, non sono disponibili dettagli sulla data e sull’orario della visita, né sul luogo specifico all’interno del Comune in cui si è svolto l’incontro.

Al momento, non ci sono informazioni su chi altro fosse presente durante la visita e sull’impatto che questo incontro potrebbe avere sulla comunità di Gaeta.

Per chi fosse interessato a scoprire di più, ulteriori dettagli possono essere trovati nel post ufficiale sulla pagina Facebook di CittadiGaeta.