Gaeta, scomparsa del Dottor Alessandro Izzi: funerali il 10 novembre

La comunità di Gaeta è stata colpita dalla scomparsa del Dottor Alessandro Izzi. I funerali si terranno martedì 10 novembre alle ore 11.30, nella Chiesa di Santo Stefano.

In un messaggio ufficiale, il Sindaco Cristian Lecce ha voluto esprimere il suo cordoglio, evidenziando la stima per il Dott. Izzi, che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità come Segretario Generale. Lecce ha anche inviato le sue più sentite condoglianze alla madre, alla moglie, ai figli e a tutti i familiari per questa grave perdita.

La scomparsa del Dottor Alessandro Izzi tocca in modo particolare la sua famiglia, alla quale si unisce la vicinanza di tutta la comunità. Non sono state fornite informazioni riguardo alle modalità di partecipazione ai funerali.

Per ulteriori aggiornamenti, si consiglia di seguire i canali ufficiali del Comune o di contattare direttamente l’ufficio competente.