Sabaudia e Pontinia: gemellaggio Avis in programma

Il Comune di Sabaudia ha annunciato un gemellaggio tra le Avis comunali di Sabaudia e Pontinia. Questo evento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, si svolgerà nella mattina di domenica 8 novembre 2026, in occasione della 57ª Festa del Donatore che avrà luogo a Pontinia.

Alla cerimonia parteciperanno figure istituzionali di spicco, tra cui la consigliera comunale Elisa Onori, il presidente dell’Avis Comunale di Sabaudia Armando Bianchetti e la comandante della Polizia Locale Francesca Danieli. Saranno presenti anche i volontari dell’associazione, i quali evidenzieranno l’importanza della partecipazione istituzionale in un evento così significativo.

Il gemellaggio offrirà l’occasione di rafforzare i legami tra Sabaudia e Pontinia, due comuni vicini, e di mettere in risalto i valori della solidarietà e del volontariato. Inoltre, l’evento avrà un’importante funzione di sensibilizzazione per i cittadini riguardo all’importanza della donazione di sangue, un gesto essenziale per la salute della comunità.

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Sabaudia o consultare il post dedicato su Facebook.