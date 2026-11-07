Priverno, Officina “Spazio Territorio Attivo”: apertura il 9 novembre

Dopo l’inaugurazione del 29 ottobre, la nuova Officina “Spazio Territorio Attivo”, situata in Via Giacomo Matteotti a Priverno, aprirà ufficialmente il lunedì 9 novembre. Questo spazio moderno è dedicato a studenti, professionisti, lavoratori da remoto e neo-imprenditori.

Collocato al piano -2 della sede succursale del Comune, l’Officina è stata concepita per offrire un ambiente ideale per studiare, lavorare e sviluppare nuove idee. Saranno disponibili 10 postazioni di co-working, tutte fornite di PC, Wi-Fi ad alta velocità e cabine per chiamate private.

Nei prossimi giorni, verranno attivati sportelli gratuiti di consulenza e orientamento. Tra i vari servizi, ci saranno il Punto Europa per informazioni su fondi e bandi, assistenza fiscale e tributaria, supporto per la richiesta di SPID e CIE, oltre a aiuto nella redazione di business plan.

Gli orari di apertura saranno dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 18:30, senza interruzioni. Per accedere alle postazioni di co-working, sarà necessario effettuare una prenotazione contattando la segreteria.

Per prenotare, si può chiamare il numero 0773.912877 oppure inviare un’email a officine@comune.priverno.latina.it.

Per ulteriori informazioni, è consigliabile consultare il post ufficiale del Comune di Priverno.