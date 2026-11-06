Sabaudia, interruzione energia elettrica programmata: info per i cittadini

Oggi, venerdì 6 novembre 2026, nel centro di Sabaudia ci sarà un’interruzione programmata dell’energia elettrica, come annunciato da E-Distribuzione. I lavori sugli impianti si svolgeranno dalle 8:30 alle 16:30.
Durante questo intervallo, alcune utenze del centro saranno temporaneamente isolate. Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici sui numeri civici coinvolti, si invita la popolazione a prestare attenzione all’avviso allegato.
Va sottolineato che il Comando della Polizia Locale è a conoscenza dell’interruzione. In caso di necessità, i cittadini possono contattare il centralino del Comune al numero 0773 1849001.
Si consiglia agli utenti di consultare l’avviso allegato e di fare attenzione durante i lavori, poiché l’energia elettrica potrebbe tornare disponibile anche prima del termine previsto.
Per ulteriori aggiornamenti e informazioni, è utile seguire i canali ufficiali del Comune di Sabaudia.