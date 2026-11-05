Latina, attivo il portale per gli abbonamenti alla sosta

La prossima settimana, il Comune di Latina darà il via a un portale online dedicato alla gestione degli abbonamenti per la sosta. Sarà anche lanciata l’app EasyPark, progettata per semplificare il pagamento della sosta in città.
Questo nuovo portale rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione dei servizi comunali, rendendo più facile per i cittadini gestire i propri abbonamenti. L’app EasyPark è già operativa e consente un accesso rapido ai servizi di sosta direttamente dallo smartphone.
In aggiunta, nella stessa settimana, verranno introdotte anche le app Telepass e MooneyGo, ampliando così le opzioni disponibili per gli utenti. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sui luoghi di sosta o sul funzionamento delle nuove applicazioni.
Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina, dove si possono trovare le ultime novità riguardanti il servizio di sosta.