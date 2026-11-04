Latina, servizi comunali: elenchi Carta ‘Dedicata a Te’ disponibili

Il Comune di Latina comunica che sono ora disponibili gli elenchi dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te” per il periodo 2026-2027.

Per controllare se il proprio nome è presente tra i beneficiari, è possibile consultare gli elenchi pubblicati sul sito ufficiale del Comune. Per effettuare questa verifica, è necessario avere a disposizione il numero di protocollo DSU/ISEE.

È importante sottolineare che non è necessario presentare alcuna domanda per ricevere la carta. Le carte già assegnate negli anni precedenti rimarranno valide per coloro che sono stati confermati nei nuovi elenchi.

Per ulteriori dettagli e per visualizzare gli elenchi, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina all’indirizzo: www.comune.latina.it.