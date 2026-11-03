Cori, Carta Dedicata a te 2026: lista beneficiari pubblicata

Il Comune di Cori ha reso disponibile sul proprio sito la lista dei beneficiari della ‘Carta Dedicata a te 2026’, come annunciato dall’amministrazione comunale.
I beneficiari possono controllare la propria situazione utilizzando il protocollo Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica) Isee.
Le scadenze da tenere a mente per il beneficio sono le seguenti:
- 4 novembre 2026: inizio del pagamento della prima quota di €500.
- 16 dicembre 2026: termine per effettuare il primo acquisto con la carta, per mantenere attivo il beneficio.
- aprile 2027: inizio del pagamento della seconda quota di €500.
- 10 ottobre 2027: ultima scadenza entro cui le somme accreditate dovranno essere utilizzate.
È fondamentale notare che i nuclei familiari che ricevono l’assegno di inclusione, così come quelli in cui almeno un membro beneficia di prestazioni di sostegno al reddito o alla disoccupazione, non possono accedere a questo beneficio.
Infine, le carte emesse negli anni precedenti continueranno a essere valide per i beneficiari che sono stati confermati.