Gaeta, Santa Messa dei Defunti: Celebrazione al Santuario di San Nilo

Questa mattina, 2 novembre, si è svolta la Santa Messa dei Defunti, officiata dall’ Arcivescovo Mons. Luigi Vari presso il santuario di San Nilo. Sebbene la tradizione preveda che la celebrazione si tenga al Cimitero, le avverse condizioni atmosferiche hanno costretto a spostare l’evento in questo luogo significativo.
La messa rappresenta un momento di profonda riflessione per i presenti, dedicato alla commemorazione di coloro che ci hanno lasciati. Durante la cerimonia, i cittadini si uniscono per onorare i propri cari scomparsi, creando un’atmosfera di solidarietà e sostegno reciproco.
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