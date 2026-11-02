Latina, Question Time: inizio di un nuovo evento pubblico

Prende il via il Question Time a Latina, un evento che permette ai cittadini di dialogare direttamente con l’amministrazione comunale. Questa iniziativa offre l’occasione di porre domande e ricevere risposte su temi che interessano la comunità locale.
Pur non avendo ancora dettagli precisi su data, ora e luogo, il Question Time si preannuncia come un’importante opportunità di coinvolgimento per tutti. Gli interessati potranno seguire la diretta tramite il link fornito dal Comune.
Per partecipare, è sufficiente cliccare sul link per seguire la diretta: latina.consiglicloud.it.
Per ulteriori chiarimenti, si consiglia di visitare il post ufficiale del Comune di Latina oppure di contattare direttamente gli uffici competenti.