Cisterna di Latina, allerta gialla in vigore: le indicazioni per i cittadini il 1 novembre

Il Comune di Cisterna di Latina ha emesso un’allerta gialla per piogge a partire da domani, domenica 1 novembre 2026, e per le successive 12-18 ore.
Le previsioni indicano precipitazioni che potrebbero andare da isolate a sparse, con possibilità di rovesci o temporali, in modo particolare nelle zone centro-meridionali. I quantitativi di pioggia attesi varieranno da deboli a moderati.
È fondamentale che i cittadini prestino attenzione alle condizioni meteorologiche e adottino le dovute precauzioni, evitando comportamenti pericolosi durante i momenti di maltempo intenso.
Per rimanere aggiornati, si consiglia di seguire i canali ufficiali del Comune, dove verranno fornite informazioni tempestive.