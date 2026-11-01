Gaeta, Halloween in Biblioteca: evento a tema per famiglie

A Gaeta, è in programma un evento speciale chiamato Halloween in Biblioteca, curato da Rossella Candido dell’Assoc. Divertiamoci. Durante questo pomeriggio, i bambini potranno partecipare a letture spaventose e a un laboratorio creativo, per vivere un’esperienza gioiosa all’insegna del gioco e della fantasia.

Attualmente, non sono stati comunicati né la data né l’orario dell’evento, né il luogo specifico in cui si svolgerà. Per rimanere informati, è consigliabile visitare i canali ufficiali del Sistema Bibliotecario Sud Pontino, dove verranno pubblicati ulteriori dettagli appena disponibili.

Questa iniziativa è pensata per avvicinare i più piccoli alla lettura in modo divertente, offrendo loro l’opportunità di socializzare e di esprimere la loro creatività in un periodo dell’anno molto apprezzato dai bambini.

Per le ultime novità sull’evento, è utile seguire il post ufficiale e i canali social del Comune di Gaeta, dove saranno forniti aggiornamenti tempestivi.