Cisterna di Latina, Stadio Bartolani: ripresa in possesso da ora

Il Comune di Cisterna di Latina ha riacquisito il controllo dello Stadio Bartolani dopo la decadenza della concessione di gestione, come ha comunicato il Sindaco Valentino Mantini. Questa decisione è stata presa dopo un percorso che ha visto coinvolta la Latina Calcio 1932 srl, la quale non ha rispettato vari obblighi.

Il 14 luglio, l’Amministrazione comunale ha ufficialmente contestato tali inadempimenti, ricevendo le risposte dalla società solo il 4 agosto. Il 2 settembre, è stata dichiarata la decadenza dalla concessione, con un termine di 30 giorni per la riconsegna dell’impianto fissato al 2 ottobre. In questo periodo, il Comune ha convocato la società per tre volte, ma non ha ottenuto alcuna risposta.

Il Sindaco Mantini ha chiarito che non ci sono danni da risarcire al Latina Calcio, contrariamente a quanto affermato dalla società. Ha inoltre sottolineato che l’Amministrazione ha il diritto di recuperare i canoni non versati e l’occupazione dell’impianto oltre il termine stabilito. La riconsegna dello stadio è considerata un passo necessario per restituirlo alla comunità di Cisterna.

Non sono stati forniti dettagli specifici sulla durata della gestione del Latina Calcio né informazioni riguardanti eventuali danni o risarcimenti. Per ulteriori chiarimenti, è possibile consultare il post ufficiale del Comune o contattare direttamente gli uffici competenti.