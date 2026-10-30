Gaeta, avvio del nuovo servizio di trasporto urbano

Questa mattina ha preso il via il nuovo servizio di trasporto urbano Unità di Rete 11 Sud Pontino a Gaeta, che offre diverse linee per collegare vari punti della città.
Le nuove linee attive sono:
• Linea A: Gaeta S. Erasmo – Serapo – Piazza della Libertà – Monte Tortona – Callegna
• Linea B: Gaeta S. Erasmo – 25 Ponti – S. Agostino
• Linea C: Gaeta S. Erasmo – Monte Tortona – Callegna – Via dei Frassini.
Al momento, mancano informazioni sulla data di inizio del servizio, sugli orari di funzionamento e sulle categorie di cittadini interessati. Questi dettagli sono molto importanti per chi utilizza il trasporto pubblico locale.
Per rimanere aggiornati e ottenere ulteriori informazioni sul nuovo servizio, è consigliabile visitare il sito ufficiale o il post su Facebook di CittadiGaeta.