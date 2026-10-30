Via Flacca, oltre il panorama: duemila anni di storia tra Gaeta e Sperlonga

Dai collegamenti della Roma repubblicana alla strada del Novecento: lungo la Riviera di Ulisse, un percorso racconta commerci, ville sul mare e scoperte archeologiche.

Il mare accompagna il viaggio, compare tra i promontori e torna ad allargarsi oltre una curva. Sulla via Flacca il paesaggio è parte dell’esperienza quotidiana di chi si sposta tra le località della costa pontina. Eppure, dietro il nome familiare di questa strada, c’è una vicenda che attraversa più di duemila anni. Conoscere la Flacca significa leggere il territorio attraverso i suoi collegamenti: quelli tra gli insediamenti romani, quelli costruiti nel Novecento e quelli che ancora oggi uniscono le comunità del litorale.

Il tratto fra Gaeta e Sperlonga rende particolarmente evidente questo rapporto. Le pareti rocciose si avvicinano al Tirreno, la vegetazione mediterranea occupa i pendii e le spiagge interrompono il profilo dei rilievi. Procedendo da Sperlonga verso Gaeta, la sequenza delle gallerie lascia spazio alla piana di Sant’Agostino. È un passaggio che restituisce la varietà della costa: in pochi chilometri cambiano la forma del paesaggio e la distanza tra strada e mare. La Flacca permette così di osservare la geografia che ha condizionato, nei secoli, il modo di abitare e attraversare questi luoghi.

L’origine dell’antica via viene ricondotta al 184 avanti Cristo e al censore Lucio Valerio Flacco, dal quale deriva il nome. Il Comune di Gaeta richiama, nella propria ricostruzione storica, il passo di Tito Livio relativo alle opere promosse dal magistrato. L’identificazione della strada con quell’intervento appartiene dunque alla lettura delle testimonianze antiche: un elemento utile anche per comprendere quanto la storia della Flacca sia intrecciata alla ricerca sul territorio.

La funzione del percorso era concreta. Nel territorio gaetano le attività agricole e l’allevamento avevano favorito lo sviluppo di aziende rurali; una strada rendeva più agevoli i rapporti fra gli insediamenti e sosteneva l’economia locale. L’asse costiero, che collegava Terracina e Formia, entrava inoltre in relazione con il territorio di Fondi e con la rete dell’Appia. Il Museo archeologico di Fondi ne sottolinea proprio il ruolo negli scambi fra la pianura e il mare. Dietro il panorama di oggi si riconosce quindi una geografia produttiva, fatta di merci, approdi e spostamenti.

Alla dimensione economica si affiancò quella delle residenze aristocratiche. La costa accolse ville marittime, espressione di una frequentazione che univa disponibilità di risorse e attrazione per l’ambiente. A Sperlonga, la Villa di Tiberio è la testimonianza più celebre di questo mondo. Il nucleo della residenza risale al I secolo avanti Cristo; durante l’età tiberiana il complesso venne profondamente trasformato e la grande grotta naturale fu inserita nel suo allestimento monumentale.

La storia della strada e quella dell’archeologia tornarono a incrociarsi nel 1957. Durante i lavori della litoranea Terracina-Gaeta emerse nella grotta il complesso di sculture oggi conservato nel museo di Sperlonga. I frammenti recuperati permisero di ricomporre gruppi dedicati alle vicende di Ulisse, fra cui l’accecamento di Polifemo e l’assalto di Scilla. Il museo, inaugurato nel 1963, custodisce questa scoperta: una testimonianza del modo in cui i cantieri del Novecento abbiano contribuito a riportare alla luce il passato della costa.

La Flacca moderna appartiene a una fase diversa. Come ricorda l’approfondimento di TuttoGolfo, la litoranea fu inaugurata nel 1958 e contribuì allo sviluppo turistico del comprensorio. Il nuovo collegamento rese più accessibili le località sul mare, accompagnando la trasformazione del territorio nel secondo dopoguerra. Il tracciato contemporaneo coincide in più punti con quello antico, ma i due percorsi vanno distinti: la strada romana sopravvive attraverso testimonianze e resti, mentre quella moderna risponde alle esigenze della circolazione attuale.

È questa sovrapposizione di epoche a dare alla Flacca un valore particolare. Lungo la costa fra Gaeta e Sperlonga, il viaggio mette in relazione il lavoro dei costruttori romani, le residenze sul Tirreno e la crescita delle località balneari. Il panorama acquista così profondità: oltre le spiagge e le falesie, racconta come una strada possa contribuire a cambiare la vita di un territorio e conservarne, nello stesso tempo, la memoria.

Dove dormire per un weekend tra Gaeta e Sperlonga

Per dedicare a questa parte di costa più di una giornata, vale la pena fermarsi anche per la notte e alternare il viaggio lungo la Flacca alla scoperta dei borghi e dei luoghi della sua storia. Un indirizzo che mi sento di consigliare è Villa Heaven, sulle colline di Itri: ci ho soggiornato durante un weekend di settembre ed è stata una bellissima esperienza. Il suggerimento nasce quindi da un soggiorno personale, con il desiderio di condividere un posto nel quale mi sono trovato bene.

La struttura, come illustrato sul sito ufficiale, propone due alloggi indipendenti, Nature e Relax, e dispone di piscina, giardino, parcheggio riservato e cucine attrezzate. È una possibilità da considerare per chi vuole organizzare qualche giorno tra Itri, Sperlonga e Gaeta, affiancando alle tappe sulla costa una sistemazione nell’entroterra. Per conoscere gli alloggi e verificare disponibilità e condizioni del soggiorno, si può consultare il sito ufficiale di Villa Heaven.