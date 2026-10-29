Latina, completato il Parco di Porta Nord: cosa sapere

Il Parco di Porta Nord è ora pronto, grazie al termine del secondo stralcio dei lavori. Questo intervento è stato realizzato sfruttando i fondi del Programma FESR Lazio 2021-2027 e ha come obiettivo quello di unire fisicamente i quartieri di Villaggio Trieste e Pantanaccio.

Con una superficie di 7.080 mq, il parco è progettato per essere un punto di incontro per persone di tutte le età. Tra le principali novità ci sono un campo da basket 3vs3, un percorso sensoriale e aree gioco sicure per i bambini, tutte dotate di pavimentazione antitrauma.

Il parco offre anche spazi per il relax, con nuove alberature e tavoli per pic-nic. I percorsi ciclopedonali collegano i vari quartieri e arrivano fino al Ponte delle Comete, migliorando così la mobilità sostenibile nella zona.

Il progetto ha tenuto conto dell’accessibilità, prevedendo percorsi specifici per le persone con disabilità, oltre a un impianto di illuminazione e videosorveglianza per garantire la sicurezza di tutti gli utenti. Tra le novità più interessanti c’è la nuova piazza pedonale affacciata su Via Ezio, che favorisce la socializzazione.

Il completamento del parco è frutto della cooperazione tra l’Assessorato Lavori Pubblici, i Progetti Europei e la comunità, grazie a iniziative di Monitoraggio Civico. L’assessore Massimiliano Carnevale ha sottolineato l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini in questo progetto.

Per ulteriori dettagli sul parco e per eventuali aggiornamenti, si consiglia di visitare il sito ufficiale del Comune di Latina.