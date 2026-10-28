Latina, evento ‘Radici nel Futuro’ al Teatro D’Annunzio

Giovedì 12 novembre alle 9.30, il teatro D’Annunzio di Latina ospiterà l’evento ‘Radici nel Futuro – Giovani, territorio e nuova agricoltura italiana’.

Durante la mattinata, si susseguiranno momenti di approfondimento, premi e celebrazioni delle tradizioni agricole locali. Si vuole mettere in luce l’importante contributo che i giovani possono dare al settore, trasformando Latina in un punto di riferimento per un’agricoltura innovativa e sostenibile.

L’incontro, promosso dall’assessorato all’Agricoltura e dalle Politiche giovanili del Comune di Latina, è aperto a tutti i giovani e agli agricoltori interessati a partecipare.

Per maggiori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina.