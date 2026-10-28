Gaeta, modifiche al servizio di trasporto: cosa cambia dal 30 ottobre

Dal venerdì 30 ottobre, entrerà in funzione la nuova Unità di Rete del trasporto pubblico locale UdR 11 ‘Sud Pontino’, come reso noto da Astral. Questo servizio interesserà 17 Comuni nel Lazio, tra cui Gaeta.

La nuova configurazione nasce da un progetto di riorganizzazione e potenziamento del trasporto pubblico, sostenuto dalla Regione Lazio. L’attivazione dell’UdR 11 è stata possibile grazie a un confronto costante e a una proficua collaborazione con le amministrazioni locali.

Giuseppe Simeone, Amministratore Unico di Astral Spa, ha dichiarato che l’avvio dell’UdR 11 rappresenta un progresso per la mobilità dell’area, promettendo un servizio di trasporto pubblico più moderno e integrato per pendolari e cittadini.

Nonostante ciò, nel comunicato non sono stati forniti dettagli riguardo ai percorsi, ai programmi di esercizio o alle tabelle orarie. Si consiglia di visitare il sito ufficiale di Astral Infomobilità per maggiori informazioni.