Priverno, modifiche alla viabilità in Via Consolare: cosa cambia dal 29 ottobre

A Priverno, si preannunciano cambiamenti significativi per la viabilità, come comunicato dal Comune di Priverno. A partire da giovedì 29 ottobre, inizieranno i lavori per la sostituzione del selciato in Via Consolare.

Il primo lotto dei lavori interesserà il tratto che va dalla Piazzetta delle Nefe fino a Via Gaetano Ferraioli, che sarà chiuso al traffico veicolare. In questa zona, opportunamente delimitata, sarà consentito solo il transito dei pedoni. Tuttavia, i veicoli con peso fino a 3,5 tonnellate potranno passare da Porta Romana o Via Zaccaleoni verso Via Pomponio Palombo.

Le automobili e le moto potranno accedere al Centro storico da Via Pagani e uscire da Via Domenico Marzi, proseguendo su Via Consolare fino a Porta Napoletana. I mezzi di soccorso e i veicoli autorizzati per carico e scarico merci potranno attraversare Via Consolare in direzione opposta, partendo da Porta Napoletana verso Piazza del Comune e Via Domenico Marzi, utilizzando il semaforo presente a Porta Napoletana.

In tutta la parte di Via Consolare non coinvolta dai lavori, la sosta sarà vietata sia di giorno che di notte. Il Comune sta esplorando soluzioni per agevolare il parcheggio ai residenti di Via Consolare e del Centro storico.

Questi lavori si rendono necessari a causa delle cattive condizioni del selciato, che non garantisce più la sicurezza adeguata per i pedoni. Il finanziamento per l’intervento, pari a 499 mila euro, è stato ricevuto dalla Regione Lazio.

È previsto un monitoraggio costante sul progresso dei lavori e sulle eventuali problematiche, per limitare i disagi per i residenti e le attività commerciali. Il Comune invita la cittadinanza a collaborare e a mostrare pazienza durante la realizzazione dei lavori.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare l’ordinanza riguardante la viabilità sul sito ufficiale del Comune di Priverno.