Latina, mostra ‘Arti, visioni, trasformazioni’: chiusura il 28 ottobre

Domani, mercoledì 28 ottobre, si conclude la mostra diffusa ‘Arti, visioni, trasformazioni delle città di fondazione’, che si tiene presso il MADXI Museo Contemporaneo di Latina, situato in Via Carrara 12/a, Tor Tre Ponti.

Il finissage avrà inizio alle 17.30 e prevede una tavola rotonda, seguita da un incontro aperto a tutti, pensato per coinvolgere attivamente i partecipanti e stimolare un dialogo costruttivo.

Questa sarà un’opportunità unica per i cittadini, che potranno arricchire la mostra contribuendo a creare un archivio della memoria del Novecento. Si invita il pubblico a portare fotografie, documenti, lettere, oggetti e racconti legati ai luoghi delle città, con l’intento di dar vita a un mosaico di memorie in grado di restituire vitalità alle architetture e agli spazi urbani.

L’incontro offrirà la possibilità di condividere esperienze personali e di costruire insieme una memoria collettiva, consentendo a tutti di partecipare attivamente a questo progetto che mira a valorizzare il nostro patrimonio culturale.