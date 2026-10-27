Latina, mostra ‘Arti, visioni, trasformazioni’: chiusura il 28 ottobre

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Domani, mercoledì 28 ottobre, si conclude la mostra diffusa ‘Arti, visioni, trasformazioni delle città di fondazione’, che si tiene presso il MADXI Museo Contemporaneo di Latina, situato in Via Carrara 12/a, Tor Tre Ponti.

Il finissage avrà inizio alle 17.30 e prevede una tavola rotonda, seguita da un incontro aperto a tutti, pensato per coinvolgere attivamente i partecipanti e stimolare un dialogo costruttivo.

Questa sarà un’opportunità unica per i cittadini, che potranno arricchire la mostra contribuendo a creare un archivio della memoria del Novecento. Si invita il pubblico a portare fotografie, documenti, lettere, oggetti e racconti legati ai luoghi delle città, con l’intento di dar vita a un mosaico di memorie in grado di restituire vitalità alle architetture e agli spazi urbani.

L’incontro offrirà la possibilità di condividere esperienze personali e di costruire insieme una memoria collettiva, consentendo a tutti di partecipare attivamente a questo progetto che mira a valorizzare il nostro patrimonio culturale.