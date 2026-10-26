Latina, rassegna d’arte: appuntamento il 29 ottobre al Museo Cambellotti

Il ‘Relazione artista museo – Arti visive e città di Latina’ si terrà il giovedì 29 ottobre alle ore 16 presso il Museo Duilio Cambellotti di Latina. Questo evento commemora i 150 anni dalla nascita del Maestro Cambellotti, una data significativa per la comunità locale.

Il primo incontro avrà come protagonista l’artista Patrizio Marafini, che offrirà la sua visione sul legame tra arte e ambiente. Insieme a lui, il poeta Renato Gabriele arricchirà la discussione con un dialogo tra espressione visiva e parola poetica.

Le opere di Marafini saranno accessibili al pubblico dal 29 ottobre al 2 novembre, offrendo un’opportunità per riflettere sulla creatività e la cultura che caratterizzano la città di Latina.

Ma non è tutto: a novembre, ci saranno altri sei incontri dedicati alla cultura pontina, ampliando ulteriormente le proposte culturali per i cittadini.

Questa iniziativa è sostenuta dal Comune di Latina, con il supporto della Regione Lazio, sottolineando l’importanza di promuovere la cultura locale.