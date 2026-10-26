Gaeta, Fiera Internazionale di Ergonomia dei Cammini: novità e progetti

Gaeta ha recentemente accolto la terza Edizione della Fiera Internazionale di Ergonomia dei Cammini. Questo evento, organizzato da Renato Di Gregorio, ha utilizzato la metodologia della Formazione-Intervento, permettendo di mettere in luce esperienze significative legate ai Cammini e di affrontare le criticità attraverso un lavoro di collaborazione.

Un aspetto molto importante emerso durante la fiera è stato il desiderio di coinvolgere i giovani, trasformandoli da semplici osservatori a veri protagonisti. Tra gennaio e marzo, gli studenti degli Istituti Caboto e Fermi hanno preso parte a un programma di Formazione-Lavoro, durante il quale hanno elaborato proposte per migliorare i Cammini e i percorsi culturali in Europa. Questo impegno mira a responsabilizzare i ragazzi riguardo alla vivibilità del loro territorio.

I temi affrontati durante la fiera hanno incluso la ciclabilità della Variante Francigena, la progettazione di un’app per l’orientamento e il pronto intervento, oltre all’integrazione tra i percorsi culturali europei e i Cammini. La testimonianza del dott. Balsamo di Confindustria ha evidenziato l’importanza di coinvolgere le aziende nel settore dei “camminatori”.

Il sindaco Cristian Leccese ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti e per il riconoscimento che Gaeta ha ottenuto nell’ambito dell’Itinerario Culturale europeo della Rotta di Enea. L’Assessora Maria Cardogna ha sottolineato l’importanza di pianificare un’area vasta per migliorare l’accessibilità e la fruibilità turistica dei Cammini.

Attualmente mancano però alcune informazioni specifiche riguardo alla data e il luogo della Fiera, al numero di partecipanti, e ai progetti e criticità affrontati. Per rimanere aggiornati e avere ulteriori dettagli, è consigliato consultare il post ufficiale dell’evento.