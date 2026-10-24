Cisterna di Latina, diritti LGBT: incontri a Torino

Il Comune di Cisterna di Latina ha preso parte a due giorni di incontri a Torino, focalizzati sulla protezione dei diritti umani delle persone LGBT. L’assessora alla Cultura, Pari Opportunità e Differenza di Genere, Diritti LGBT e Contrasto alle Discriminazioni, Maria Innamorato, ha partecipato ai lavori della Rete Ready, un’iniziativa che unisce Regioni, Province Autonome ed Enti Locali per affrontare il tema delle discriminazioni.

Durante la prima giornata, amministratori di circa 300 Comuni italiani hanno discusso vari strumenti e argomenti in vista dell’incontro del 17 maggio 2027. Sono stati proposti e votati i candidati per la città che ospiterà l’incontro annuale e si è formata un’apposita commissione dedicata alla Legge Valditara, che si occupa di educazione sessuo-affettiva.

Nella seconda giornata, sono iniziati i lavori della Segreteria nazionale per Europride 2027, un evento europeo che si terrà a Torino nel giugno 2027. Sono stati presentati interventi su temi come l’intelligenza artificiale e le pratiche di conversione, con il contributo di esperti tra cui l’Avvocato Di Carlo e il professor Luca Rollè.

È stata scelta Genova come città ospitante per l’incontro annuale del prossimo anno, mentre il 17 maggio 2027 si concentrerà sull’educazione sessuo-affettiva nelle scuole. L’evento di chiusura si è svolto presso il Palazzo Madama, con la partecipazione del Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, insieme ad altri relatori di spicco.

In un post ufficiale, Maria Innamorato ha sottolineato l’importanza di far parte della Rete READY, iniziativa che il Comune sostiene fin dal 2022. L’amministrazione di Cisterna continua il suo impegno per la protezione dei diritti delle fasce più vulnerabili e si prepara a partecipare attivamente anche all’Europride 2027.