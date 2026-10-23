Latina, incontro letterario: appuntamento domani al Caffè Poeta

Domani, alle ore 16.30, si svolgerà il primo di quattro incontri promossi dall’assessorato alle Politiche giovanili di Latina. L’evento avrà luogo presso il Caffè Poeta Bistrot Letterario, situato in Piazza del Popolo.

Durante l’incontro, i ragazzi del Forum dei Giovani discuteranno il romanzo La ciociara di Alberto Moravia. A moderare ci saranno Lorenzo Violetta e Giovanna Troplini, mentre interverranno la professoressa Elisabetta Ponziano e la dottoressa Paola Fioravanti. Sarà presente anche l’assessore alle Politiche giovanili, Andrea Chiarato.

Il ciclo di incontri continuerà con i seguenti appuntamenti:

21 novembre , ore 17.30: Il giovane Holden di J. D. Salinger

, ore 17.30: Il giovane Holden di 12 dicembre , ore 17.30: Cuore di Edmondo De Amicis

, ore 17.30: Cuore di 23 gennaio, ore 17.30: Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald

Questa iniziativa vuole favorire la cultura come occasione di dialogo e socialità, coinvolgendo i giovani e i cittadini nel cuore del centro storico di Latina.