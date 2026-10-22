Sabaudia, verifica salute cani: controlli al canile di Itri

Di recente, il Comune di Sabaudia ha avviato un controllo per valutare le condizioni di salute dei cani e la qualità degli ambienti presso il canile ‘Arteinsieme’ di Itri. Questa iniziativa è stata realizzata in collaborazione con gli enti competenti.

Il monitoraggio ha visto il coinvolgimento del Settore IV comunale, del Garante comunale per il Benessere e la Tutela degli Animali, Dott. Fabrizio Livi, della Polizia Locale e dei rappresentanti del Servizio Veterinario della ASL. Durante l’ispezione, sono stati analizzati vari aspetti riguardanti la salute degli animali e le condizioni degli spazi in cui vivono.

Un dato significativo riguarda le adozioni: dall’inizio dell’anno, 14 cani hanno trovato una nuova famiglia, grazie anche all’operato dell’associazione di volontariato ‘Naso in Canile’. Attualmente, nel canile sono presenti 16 cani randagi e 3 cani di proprietà.

Il Comune di Sabaudia continua a dedicarsi al benessere degli animali, impegnandosi a garantire condizioni adeguate di accoglienza e a sostenere adozioni responsabili.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il post ufficiale del Comune di Sabaudia o di contattare il proprio medico di base o l’ASL di riferimento.