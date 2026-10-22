Priverno, avviso urgente: torbidità dell’acqua nei comuni serviti

Le recenti piogge abbondanti hanno provocato piene che hanno generato torbidità nell’acqua nei comuni serviti dalla Fonte di Fiumicello, come ha comunicato Acqualatina. Questo fenomeno è causato dalla presenza di sedimenti e terra nell’acqua.

In seguito a questa situazione, sarà emessa un’ordinanza che vieta l’uso dell’acqua per scopi alimentari fino a quando Acqualatina non avrà ripristinato la potabilità. Di conseguenza, si raccomanda di non bere e di evitare di utilizzare l’acqua corrente per cucinare, a partire da questo momento.

Al momento, la situazione è sotto controllo e saranno forniti aggiornamenti non appena disponibili i risultati delle analisi effettuate dalla società.