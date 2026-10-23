Sabaudia, finanziamento per la sicurezza scolastica: 1,035 milioni

Il Comune di Sabaudia ha annunciato di aver ottenuto un finanziamento di 1 milione e 35 mila euro, destinato a rendere più sicure le scuole del territorio. Questo intervento è dedicato agli studenti e al personale scolastico, con l’obiettivo di garantire edifici scolastici più sicuri e in linea con le normative attuali.

Il finanziamento rientra in un programma più ampio che mira a realizzare lavori di edilizia scolastica e a migliorare la prevenzione degli incendi. In collaborazione con il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Istruzione, il Comune utilizzerà queste risorse per potenziare le strutture e introdurre misure di sicurezza.

Il progetto prevede di mettere in sicurezza gli edifici esistenti e di adeguarli alle normative di prevenzione incendi, creando così un ambiente scolastico più protetto per tutti. Tuttavia, al momento non sono disponibili informazioni specifiche sull’inizio dei lavori e su quali scuole saranno interessate dal piano.

I cittadini possono seguire gli aggiornamenti su questo progetto attraverso i canali ufficiali del Comune di Sabaudia, dove verranno fornite ulteriori notizie e dettagli sulle modalità di realizzazione degli interventi.