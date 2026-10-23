Priverno, domanda di iscrizione all’Albo Presidenti seggio

I residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune di Priverno hanno la possibilità di richiedere l’iscrizione all’Albo dei Presidenti di seggio elettorale. Questa operazione va effettuata ogni anno entro il 31 ottobre, come riportato nel comunicato ufficiale del Comune.

Per inoltrare la richiesta, è necessario compilare un modulo specifico e allegare una fotocopia di un documento di identità. Le modalità di invio sono le seguenti:

– Di persona presso l’Ufficio Protocollo in Piazza Giovanni XXIII – Piano Terra;

– Tramite PEC all’indirizzo protocollo.priverno@pec.it.

È importante notare che alcune categorie di persone non possono ricoprire il ruolo di Presidente d’ufficio elettorale. Tra queste rientrano gli individui che hanno superato il settantesimo anno di età e i dipendenti di vari ministeri e delle forze armate, come indicato nel regolamento.

Per maggiori dettagli e per scaricare i moduli necessari, si può visitare il sito ufficiale del Comune di Priverno al seguente link: sito dell’Ente.