Latina, bando per Enti del Terzo Settore: domande entro il 30 novembre 2026

Il Comune di Latina ha pubblicato un avviso pubblico per la gestione e valorizzazione di Spazio IdeaKennedy, rivolto agli Enti del Terzo Settore. Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 30 novembre 2026 alle ore 23:59, come indicato nel comunicato ufficiale.

Possono partecipare al bando esclusivamente gli Enti del Terzo Settore che rispettano alcuni requisiti specifici. È necessario essere iscritti al RUNTS e avere la sede legale nel Comune di Latina. Inoltre, almeno il 51% degli organi direttivi deve essere composto da persone con meno di 35 anni.

Gli Enti interessati devono presentare una proposta progettuale che rispetti gli obiettivi di Spazio IdeaKennedy, che punta a promuovere la partecipazione, l’innovazione, la formazione e lo sviluppo di progetti giovanili.

Per ulteriori dettagli su come partecipare e per consultare il bando completo, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune. È fondamentale controllare attentamente tutti i requisiti richiesti prima di inviare la propria domanda.

Ricordiamo che la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 novembre 2026 alle ore 23:59. Si consiglia di non perdere questa opportunità e di preparare la documentazione necessaria con largo anticipo.

Per maggiori informazioni e per leggere il testo integrale dell’avviso, si invita a visitare il sito ufficiale del Comune di Latina.