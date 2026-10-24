Gaeta, visita istituzionale del Colonnello Tramontano

Il Sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha accolto al Palazzo Comunale il Colonnello SPEF Gennaro Tramontano, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, durante una visita istituzionale.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco ha espresso i suoi auguri all’Ufficiale per il nuovo prestigioso incarico, ricevendolo con grande cordialità. Ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalla Guardia di Finanza, definendolo un fondamentale baluardo di legalità, sicurezza e protezione per la cittadinanza.

Le parole del Sindaco mettono in luce l’intenzione di instaurare una cooperazione proficua tra le istituzioni locali e la Guardia di Finanza, mirando sempre al miglioramento della vita a Gaeta.

Attualmente, non ci sono informazioni disponibili riguardo alla data e all’orario della visita, né dettagli sulla provincia e la regione di riferimento.