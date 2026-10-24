Cori, cimiteri: apertura straordinaria il 28 ottobre 2026

Mercoledì 28 ottobre 2026, in occasione della Giornata dei Morti, i cimiteri di Cori e della Frazione Giulianello di Cori saranno aperti in modo straordinario.
I cancelli resteranno accessibili dalle ore 8 fino alle ore 18.30, offrendo ai cittadini l’opportunità di visitare i luoghi di riposo dei loro cari in un giorno così importante.
Al momento non ci sono informazioni specifiche su eventuali restrizioni o modalità di accesso. Si raccomanda, pertanto, di seguire le normative vigenti in materia di salute e sicurezza.
Per ulteriori informazioni, è possibile fare riferimento alla pagina ufficiale del Comune di Cori.