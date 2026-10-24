Latina, richiesta di stato di calamità naturale: indicazioni per i cittadini

Il Comune di Latina ha recentemente approvato una delibera di giunta per chiedere ufficialmente alla Regione Lazio il riconoscimento dello stato di calamità naturale.

Questa decisione è arrivata in seguito agli eventi di maltempo che hanno colpito la zona, causando danni significativi alla popolazione e alle attività economiche e produttive.

Per facilitare la comunicazione dei danni subiti, i cittadini possono trovare online i moduli da compilare. È importante inviare questi moduli tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it entro una settimana dalla pubblicazione della delibera.

Per ulteriori dettagli, è consigliabile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie.

È opportuno che i cittadini seguano i canali ufficiali del Comune per eventuali aggiornamenti e ulteriori indicazioni.