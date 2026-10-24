Latina, mostra ‘Arti, visioni, trasformazioni’ a Pomezia: 25 ottobre

Domani, domenica 25 ottobre, il Museo Civico Archeologico Lavinium di Pomezia ospiterà un incontro dedicato alla storia dei nostri luoghi. L’evento, intitolato Arti, visioni, trasformazioni delle città di fondazione, avrà inizio alle ore 10.30 con Gianluca Mandatori come relatore.

Durante la giornata si approfondiranno i percorsi e le esperienze di viaggiatori che hanno esplorato l’Agro Pontino e l’Agro Romano tra il XIX e il XX secolo. Con la guida di Mandatori, i partecipanti avranno l’opportunità di tuffarsi nella storia di questi territori, scoprendo le ricerche e le scoperte degli archeologi che li hanno studiati e raccontati.

L’incontro è aperto a tutti coloro che nutrono un interesse per la cultura e la storia, rendendolo perfetto per famiglie e singoli. Si consiglia di arrivare con un po’ di anticipo per garantirsi un posto.

Il Museo Civico Archeologico Lavinium si trova in Via Pratica di Mare, 4, a Pomezia. Per maggiori informazioni sull’evento, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Latina.