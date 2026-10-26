Latina, Giornata Make-up: appuntamento il 30 ottobre alla Farmacia Comunale

Il 30 ottobre, la Farmacia Comunale di Latina diventerà il palcoscenico di una Giornata Make-up organizzata in collaborazione con Trouss. L’evento si svolgerà dalle 15:00 alle 19:00, offrendo un’opportunità imperdibile per gli appassionati di bellezza.
Durante l’evento, i partecipanti avranno la possibilità di scoprire il trucco più adatto al loro stile. Una Make-up Artist esperta guiderà i presenti attraverso una lezione di make-up personalizzata, fornendo consigli e tecniche per valorizzare il proprio aspetto.
Per partecipare, è necessario prenotare il proprio appuntamento in anticipo. Questa sarà un’occasione ideale per vivere un’esperienza coinvolgente dedicata alla bellezza, che promette di essere tanto educativa quanto divertente.
Per ulteriori informazioni e per effettuare la prenotazione, si consiglia di visitare il post ufficiale del Comune di Latina, dove saranno disponibili tutti i dettagli necessari.