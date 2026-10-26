Priverno, Commemorazione dei defunti: appuntamento il 1° novembre

Il Comune di Priverno ha organizzato un Corteo cittadino per ricordare i defunti, che si svolgerà in concomitanza con una Cerimonia di celebrazione per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Questi eventi sono in programma il 1° novembre 2026 e il 4 novembre 2026.

La Commemorazione dei defunti avrà luogo Domenica 1° novembre alle ore 14:30. Il corteo partirà dal Parco “Vittime del Covid”, situato ai piedi del Cimitero, e si dirigerà verso il Cimitero stesso. Qui, presso i Monumenti ai Caduti, verranno deposte corone di alloro in onore dei defunti e dei caduti in guerra. Alla fine della cerimonia, i musicisti del Complesso Bandistico Città di Priverno si esibiranno brevemente nella piazza davanti alla Chiesa, seguiti dai saluti e dalla benedizione.

Mercoledì 4 novembre si svolgerà la cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Questo evento vedrà la partecipazione di tutta la comunità, insieme agli Amministratori comunali, ai rappresentanti dell’Esercito Italiano, alle Forze dell’Ordine, alle Associazioni combattentistiche e d’Arma e alle Associazioni di volontariato. Anche le scuole saranno presenti, arricchendo la parata con uniformi e colori. Il corteo inizierà in Piazza dei Martiri d’Ungheria e si dirigerà verso il Sacrario dei Decorati di via Torretta Rocchigiana, dove si svolgerà la cerimonia dell’alzabandiera, con la deposizione di una corona di alloro e la lettura della “Preghiera alla Patria”.

Il corteo proseguirà fino alla Piazza del Comune, dove si depositerà una corona di alloro al Monumento ai Caduti e ci sarà la benedizione del Parroco.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile visitare il post ufficiale sulla pagina Facebook del Comune di Priverno.