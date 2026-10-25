Cisterna di Latina, incontro sulla prevenzione tumori al seno

Si è svolto un incontro dedicato alla prevenzione dei tumori al seno, organizzato dalla Consulta delle Donne di Cisterna di Latina nell’aula consiliare del Comune. L’evento, sostenuto dall’amministrazione comunale, dalla Breast Unit, dalla ASL, dall’associazione Con-Senso APS e dalla Regione Lazio, fa parte del programma di Ottobre Rosa, un mese dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno.

Il sindaco Valentino Mantini ha aperto i lavori, sottolineando l’importanza della prevenzione e della collaborazione tra istituzioni, enti sanitari e associazioni di volontariato. Anche la consigliera comunale Aura Contarino e la vice sindaca Maria Innamorato hanno portato i loro saluti, mentre la direttrice generale della ASL di Latina, Sabrina Cenciarelli, ha partecipato telefonicamente per esprimere il suo sostegno all’iniziativa.

La presidente della Consulta delle Donne, Alessandra Pontecorvi, ha messo in evidenza l’impegno costante della Consulta nella prevenzione, che non si limita solo al mese di ottobre, ma prosegue durante tutto l’anno. Sono seguiti interventi di vari esperti, tra cui medici e psicologi, che hanno illustrato il lavoro della Breast Unit dell’ospedale Santa Maria Goretti, lanciando un messaggio forte e chiaro sulla cura di sé.

All’evento hanno partecipato anche rappresentanti della ASL e numerosi membri delle associazioni di volontariato di Cisterna. Per dimostrare la propria adesione alla campagna, l’amministrazione comunale ha deciso di illuminare di rosa la Fontana Biondi in piazza XIX Marzo per tutto il mese di ottobre.

Per maggiori informazioni sulle attività di prevenzione e sui servizi disponibili, si invita a contattare l’ASL locale o a visitare il sito ufficiale del Comune di Cisterna di Latina.