Gaeta, risultati positivi delle Fiamme Gialle a Napoli

Si sono chiusi con successo i risultati del Campionato Italiano delle Classi Olimpiche Edison Next 2026, che si è svolto nella Sezione Vela delle Fiamme Gialle nel Golfo di Napoli.

In questa competizione, gli atleti delle Fiamme Gialle hanno portato a casa tre titoli italiani e hanno ottenuto il sesto Trofeo Challenge “Carlo Rolandi” consecutivo. La manifestazione ha visto partecipare diverse classi di imbarcazioni, e le prove decisive si sono svolte sotto condizioni meteorologiche favorevoli nell’ultima giornata.

Nella categoria 49er FX, le atlete Sofia Giunchiglia e Giulia Schio hanno mostrato grande abilità, conquistando il titolo italiano. Anche nel 470 Mixed, Alessandra Dubbini e Giacomo Ferrari della Marina Militare si sono distinti. Nel ILCA 6, le Fiamme Gialle hanno dominato, con Chiara Benini Floriani al primo posto e Maria Vittoria Arseni al secondo. Inoltre, atleti come Dimitri Peroni e Marta Maggetti hanno ottenuto ottimi risultati nelle loro categorie.

Il Direttore Tecnico della Sezione Vela, Pierluigi Fornelli, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, evidenziando l’importanza di questa competizione in vista delle prossime selezioni olimpiche. Anche il Capitano Francesco Nerone, Comandante del IV Nucleo Atleti di Gaeta, ha condiviso un commento positivo sull’andamento del campionato, sottolineando il valore del gruppo sportivo nel panorama della vela italiana.

Il trofeo, assegnato dalla Federazione Italiana Vela, premia il circolo con il punteggio complessivo migliore in base ai risultati degli equipaggi, segnando un ulteriore traguardo per la Sezione Vela delle Fiamme Gialle di Gaeta, che festeggia anche i quarant’anni di attività.