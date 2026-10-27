Gaeta, Halloween in Biblioteca: appuntamento il 29 ottobre

Il 29 ottobre 2026, dalle 16:00 alle 18:30, si terrà l’evento Halloween in Biblioteca presso la Biblioteca di Gaeta. Durante questo pomeriggio, i bambini avranno l’opportunità di partecipare a letture spaventose e a un laboratorio creativo che stimolerà la loro immaginazione.
Per rendere l’evento ancora più divertente, si invita tutti i partecipanti a presentarsi in costume. È fondamentale ricordare che la prenotazione è obbligatoria per poter partecipare a questa iniziativa.
Per ulteriori informazioni sulla prenotazione, è consigliabile visitare il post ufficiale sulla pagina Facebook di CittadiGaeta, dove si possono trovare tutte le indicazioni necessarie.
In caso di eventuali modifiche al programma o per ricevere aggiornamenti, è opportuno seguire i canali ufficiali dell’organizzatore per rimanere sempre informati.