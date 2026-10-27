Cisterna di Latina: intervento della Polizia Locale per salvare una bambina

La Polizia Locale di Cisterna di Latina ha recentemente effettuato un’operazione per soccorrere una bambina di circa un anno, trovata da sola in casa. L’incidente si è verificato in Corso della Repubblica, dove gli agenti sono stati allertati riguardo a una minore che si trovava sul balcone di un appartamento al terzo piano, senza alcuna supervisione da parte di adulti.

All’arrivo della pattuglia, gli agenti hanno trovato la bambina e sono immediatamente entrati nell’abitazione. Poco dopo, è tornata a casa la madre, che ha consentito l’ingresso agli agenti e ha preso in braccio la piccola. Durante l’intervento, sono emerse diverse situazioni preoccupanti nell’appartamento, come una sedia posizionata vicino alla ringhiera del balcone, la portafinestra aperta e vari oggetti potenzialmente pericolosi per la bambina.

Successivamente, la Polizia Locale ha informato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina riguardo alla situazione, presentando una notizia di reato contro i genitori per abbandono di persone minori o incapaci.

Questo intervento evidenzia l’importanza della collaborazione dei cittadini nel segnalare situazioni di pericolo che possono riguardare i più vulnerabili. Il Comando della Polizia Locale ha sottolineato il valore di questa cooperazione.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti su questo caso, si invitano i cittadini a consultare i comunicati ufficiali del Comune.