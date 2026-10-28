Priverno, Abbazia di Fossanova: finanziamento di 2.295.770 euro

Priverno ha ricevuto un finanziamento dal Ministero della Cultura per il rifacimento delle coperture della navata centrale e della navata laterale sinistra dell’Abbazia di Fossanova. L’importo totale ammonta a 2.295.770,00 euro, suddiviso tra il 2025 e il 2027.

La notizia ufficiale è stata comunicata con la nota prot. n. 30649 del 26 ottobre. Questo intervento fa parte del Piano Strategico «Grandi Progetti Beni culturali» del Ministero, che mira a tutelare e garantire la sicurezza del complesso monumentale dell’abbazia.

La Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio avvierà al più presto le procedure per realizzare i lavori, contribuendo così a rafforzare il valore culturale e turistico dell’abbazia, già nota per la sua rilevanza storica.

Il Sindaco Anna Maria Bilancia ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come il finanziamento sia frutto di un impegno costante e della collaborazione tra diversi enti, inclusi la Parrocchia di Fossanova, il Ministero della Cultura e la Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio. Ha inoltre voluto ringraziare in particolare la Direttrice Elisabetta Scungio e la Responsabile del sito Maria Sole Cardulli per l’attenzione riservata all’Abbazia.

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