Latina, incontro per gestione emergenza maltempo: ecco i dettagli

Nell’Aula Consiliare del Comune di Latina si è svolto un incontro per discutere dell’emergenza maltempo, indetto dal sindaco Matilde Celentano.

Durante la riunione, sono stati affrontati temi rilevanti come il riconoscimento dello stato di calamità naturale, la valutazione dei danni subiti e le misure preventive da adottare.

Vari enti e istituzioni coinvolti nella gestione dell’emergenza, causata dalle forti piogge del 20 e 21 ottobre, hanno partecipato all’incontro. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli specifici riguardo alla data e all’orario della riunione, né i nomi degli enti e delle istituzioni presenti.

È importante che i cittadini continuino a seguire i canali ufficiali del Comune di Latina per rimanere informati sulla situazione e sugli sviluppi futuri.