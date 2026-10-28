Cisterna di Latina, evento musicale: Three Moons il 29 ottobre

Giovedì 29 ottobre, alle 18.00, si prosegue con la rassegna musicale dedicata ai vincitori dei Premi Speciali del Concorso musicale Perle Sonore. L’evento avrà luogo nell’Auditorium “Damiano Malvi” della scuola Volpi, in via Oberdan a Cisterna di Latina.

In questa occasione, si esibiranno i Three Moons, un ensemble di giovani musicisti che ha ottenuto il Premio Miglior gruppo di musica da camera. Il trio è composto da Angelo Donzella al saxofono soprano, Roberta Squillace al saxofono contralto e Carlo Ruvo al pianoforte, un talentuoso compositore e arrangiatore.

Il repertorio dei Three Moons è vario e interessante, comprendendo brani originali, trascrizioni di opere barocche e classiche, oltre agli arrangiamenti realizzati dallo stesso Ruvo. La loro esibizione si preannuncia ricca di momenti melodici e passaggi incisivi, offrendo al pubblico un’esperienza musicale avvincente.

Nonostante siano un gruppo recente, hanno già ottenuto importanti riconoscimenti, come il 1° Premio Assoluto con un punteggio di 100/100 nella categoria Musica da camera del Concorso Musicale Nazionale Perle Sonore.

Per ulteriori dettagli sul programma o aggiornamenti, è possibile visitare il post ufficiale del Comune di Cisterna di Latina.