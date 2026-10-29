Gaeta, interventi di pulizia e manutenzione in corso

A Gaeta, continuano senza sosta gli interventi di pulizia dei marciapiedi e delle aree più critiche. Come riportato da CittadiGaeta, questi lavori includono anche la manutenzione di tombini e caditoie, per garantire una città più sicura e curata.

Queste operazioni si svolgono regolarmente, con l’intento di mantenere il decoro urbano e assicurare che gli spazi pubblici siano sempre in ordine. Tuttavia, al momento non sono stati forniti dettagli specifici sulle zone interessate né sugli orari delle attività, lasciando i cittadini in attesa di maggiori chiarimenti.

Per rimanere aggiornati su questi lavori, è consigliabile seguire le comunicazioni ufficiali del Comune, dove verranno comunicate eventuali informazioni aggiuntive riguardo gli interventi in corso.