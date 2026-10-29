Latina, Natale dello Sport nei Borghi 2026: manifestazioni di interesse aperte

Il Comune di Latina ha avviato le manifestazioni di interesse per le attività sportive che si terranno durante la manifestazione Natale dello Sport nei Borghi, prevista per l’anno 2026.

Questa iniziativa è pensata per mettere in risalto il ruolo dello sport come mezzo di partecipazione e aggregazione, coinvolgendo le diverse comunità dei borghi di Latina e offrendo loro l’opportunità di farsi conoscere.

Per informazioni su come partecipare e sui termini per presentare le proposte, è possibile consultare l’avviso pubblico che si trova sul sito ufficiale del Comune di Latina.

Link utile: Avviso pubblico.

Attualmente non sono stati comunicati dettagli sulla scadenza per l’invio delle proposte, quindi è consigliabile rimanere aggiornati attraverso il sito ufficiale.