Cisterna di Latina, modifiche alla viabilità per il Cimitero: cosa cambia dal 31 ottobre al 2 novembre 2026

In vista della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Cisterna di Latina ha annunciato alcune modifiche alla viabilità e agli orari di apertura del Cimitero Comunale. Queste variazioni entreranno in vigore dal 31 ottobre al 2 novembre 2026.

Durante questo periodo, la circolazione stradale in via San Tommaso D’Aquino sarà regolata a senso unico, con direzione verso Via Roma, partendo da Corso della Repubblica. La sosta dei veicoli sarà permessa su entrambi i lati della strada, ad eccezione delle aree davanti ai passi carrabili e nelle vicinanze di incroci e accessi privati.

In via Sant’Agostino, all’incrocio con Via San Tommaso D’Aquino, sarà obbligatorio svoltare a destra. In via San Bernardo da Chiaravalle, invece, sarà necessario svoltare a sinistra all’incrocio con Via San Tommaso D’Aquino.

Per quanto riguarda gli orari di apertura del Cimitero, dal 25 ottobre 2026 al 27 marzo 2027, il Cimitero sarà accessibile con i seguenti orari: il lunedì dalle 7:30 alle 17:00, il martedì dalle 13:30 alle 17:00 e da mercoledì a domenica dalle 7:30 alle 17:00.

Ogni martedì mattina, eccetto durante le festività, il Cimitero rimarrà chiuso dalle 7:30 alle 13:00 per operazioni di Polizia Mortuaria. Tuttavia, riprenderà l’apertura al termine di queste operazioni.

Il giorno 2 novembre, i sacerdoti di Cisterna celebreranno messe nella Cappella del Cimitero alle 11:00 e alle 15:30. Inoltre, in tutti i sabati di novembre, verrà celebrata una messa alle 15:30 in memoria dei defunti.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si consiglia ai cittadini di consultare il post ufficiale pubblicato dal Comune.